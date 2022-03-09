'Наша нация едина как никогда!' Легенда 'Динамо' записался в ТрО и рассказал о борьбе украинцев с российскими оккупантами

Легендарный капитан киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Лужный встал в ряды территориальной обороны для защиты страны от российских оккупантов. Экс-футболист признался, что гордится своими соотечественниками, которые сейчас невероятно объединены.

Об этом сам Лужный рассказал в интервью Mirror. Он подчеркнул, что украинцы будут сражаться до победного конца, а воины Вооруженных сил заслуживают невероятного уважения.

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"Я присоединился к Силам территориальной обороны. Ситуация очень напряженная, сирена звучит три-четыре раза в день, ночью тоже. Людям приходится лихорадочно бросаться в бомбоубежища, женщинам с маленькими детьми, которые не понимают, что происходит, они в ужасе. Целые города и поселки обстреливаются и разрушаются, люди остаются без газа, электричества, воды и еды. Но наша нация едина, как никогда раньше. Мы не сдадимся. Я чрезвычайно благодарен и горжусь нашими солдатами, которые нас защищают!", – сказал Лужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев записался в территориальную оборону Киева на Оболони. Он жестко обратился к рекордсмену сборной Украины по количеству проведенных матчей Анатолию Тимощуку, назвав его "х*ровым патриотом".

Кроме того, президент львовского "Руха" Геннадий Козловский восхитился поступком Алиева и назвал Тимощука гнидой.