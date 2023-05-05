'Наполи' впервые со времен Марадоны выиграл чемпионат Италии по футболу. Видео безумия

Неаполитанский "Наполи" впервые с 1990 года выиграл чемпионат Италии по футболу. Команда тренера Лучано Спаллетти официально оформила победу в первенстве после того, как сыграла вничью на выезде с "Удинезе" – 1:1.

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"Партенопеи" пропустили гол в самом начале игры, но после перерыва благодаря точном удару лучшего бомбардира Серии А нигерийца Виктора Осимхена добыли чемпионское очко. За пять туров до финиша "Наполи" оторвался от ближайшего преследователя "Лацио" на 16 очков и стал недосягаемым для конкурентов.

Для неаполитанцев это лишь третье чемпионство в истории. До этого команда становилась сильнейше в стране в 1987-м и 1990-м, когда в ее составе феерил легендарный Диего Марадона. В 2004 году клуб пережил банкротство и был отправлен в третий по силе дивизион чемпионата Серию С.

В 2007-м "Наполи" вернулся в Серию А. Спустя четыре года итальянский клуб дебютировал в Лиге чемпионов. В нынешнем розыгрыше турнира "партенопеи" впервые в истории добрались до четвертьфинала, где неожиданно проиграли соотечественникам из "Милана" – 0:1 и 1:1.

Отметим, что за трансляцией поединка против "Удинезе" фанаты "Наполи" наблюдали на домашней арене команды. После игры весь город принялся яростно праздновать победу. Кроме того, стоит напомнить, что за неаполитанцев выступает Хвича Кварацхелия, который выступил против военной агрессии России в отношении Украины.

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