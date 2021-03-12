Нам показали наш уровень, – Цыганков о поражении от "Вильярреала" в Лиге Европы

Один из лидеров "Динамо" Виктор Цыганков после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Вильярреала" заявил, что он и его одноклубники отдали все силы, но уровень соперника оказался выше.

Украинский футболист объяснил этот результат тем, что киевляне не использовали свои моменты в атаке и допустили роковые ошибки в обороне. Он также выразил надежду на то, что этот опыт станет поучительным для игроков его команды.

"Футбол и состоит из того, что если ты используешь свои моменты, то выигрываешь, а если допускаешь ошибки, то проигрываешь. Сегодня мы не реализовали свои моменты и допустили две ошибки, которые привели к голам. Есть над чем работать, нам показали наш уровень. Но мы сегодня отдали все силы. Надеюсь, что благодаря таким играм мы будем только расти", – цитирует слова Цыганкова официальный сайт "Динамо".

Напомним, что киевляне проиграли "Вильярреалу" в домашнем матче со счетом 0:2. После окончания поединка наставник столичного клуба Мирча Луческу назвал причину такого результата.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина отстала от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА после поражений "Динамо" и "Шахтера".