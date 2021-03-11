Луческу назвал причину поражения "Динамо" в Лиге Европы

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, комментируя поражение от "Вильярреала", заявил, что голы после стандартных положений были забиты из-за невнимательности и отсутствия опыта его подопечных.

По словам румынского специалиста, молодые защитники "Динамо" допустили ошибки, а быстрые и техничные соперники этим воспользовались.

"Опытные игроки застают нас врасплох. При первом голе мы потеряли игроков. Бущан среагировал на первый удар, но защитники должны были сыграть на подборе. При втором Бущан должен был выйти на подачу. У "Вильярреала" 4-5 игроков очень сильны на втором этаже на стандартах", – заявил наставник в интервью телеканалу "Футбол", текст которого приводит "Динамомания".

Луческу отметил существенную разницу между командами

"Встретили сильную команду с большим международным опытом из сильного чемпионата. "Вильярреал" просто был сильнее. Они каждый год удачно играют в еврокубках и используют свои шансы. Если бы Цыганков забил в начале матча, игра сложилась бы иначе. Всегда есть мелкие детали. Испанцы победили заслуженно, но счет мог быть и 1:2", – подытожил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/8 финала ЛЕ "Динамо" – "Вильярреал" завершилась со счетом 0:2. Позже был опубликован видеообзор матча.