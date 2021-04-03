Наказанный "Шахтером" Тайсон забил в первом же матче за дубль и оставил издевательское послание

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон, которого за отказ от разминки и выхода на замену в матче с "Ромой" наказали переводом в дубль, забил гол в первом же матче за молодежный клуб.

33-летний футболист в поединке 20-го тура против "Ворсклы" U-21 вышел в стартовом составе и на 58-й минуте установил окончательный счет 2:1.

После своего дебюта за молодежную команду донецкого клуба Тайсон в Instagram оставил издевательское послание.

"Нет проблем", – написал бразилец.

Тайсон написал "Нет проблем" Instagram Тайсона

Напомним, что контракт бразильского вингера с "горняками" истекает 30 июня 2021 года.

Отметим, что Тайсон был сослан в дубль и не полетел с командой в Харьков на матч 19-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге (УПЛ) против "Львова". Позже директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна объяснил, за что бразилец получил такое наказание.

Также стало известно, что хавбек потеряет половину месячной зарплаты, что составит порядка 125 тысяч евро.