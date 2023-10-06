'Так опозориться...' Капитан 'Динамо' не смог сдержать эмоций после поражения от новичка УПЛ

Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский эмоциональной отреагировал на поражение команды в 10-м туре Премьер-лиги от житомирского "Полесья". Футболист сборной Украины назвал настоящим позором, что "бело-синие" уступили новичку элитного дивизиона, полчаса играя в большинстве.

Об этом Буяльский, который отметился дублем в игре, заявил в комментарии порталу "Динамомания". 30-летний полузащитник признался, что испытывает полное опустошение из-за игры команды во втором тайме, а также отметил ту открытость футбола, которую продемонстрировала житомирский коллектив.

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"После таких матчей хочется не в футбол играть, а пойти в какую-то другую профессию. Так опозориться, как мы опозорились после 2:1... Лучше вообще не выходить на поле. Запишут 0:3 и все. Каждый должен разобраться в себе. Что он делает в "Динамо". Если футболисты и я вместе с ними решаем задачу не вылететь, то тогда мы молодцы. Если решаем задачу с чемпионством, то лучше не выходить на поле. "Полесье" хорошо играет. И сами играют, и играть дают. Не закрываются в обороне. С такими командами интересно играть", – сказал Буяльский.

Напомним, "Динамо" во второй раз проиграло в новом сезоне Премьер-лиге и с 18-ю очками осталось на пятой строчке турнирной таблицы. "Полесье" же сенсационно вышло на первое место. При этом у столичного клуба есть три игры в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко со словами "закрыть рот" выразил уверенность в том, что у команды нет другого выхода, кроме как выиграть чемпионат страны.

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