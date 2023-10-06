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"Так опозориться..." Капитан "Динамо" не смог сдержать эмоций после поражения от новичка УПЛ

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
2,2 т.
'Так опозориться...' Капитан 'Динамо' не смог сдержать эмоций после поражения от новичка УПЛ

Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский эмоциональной отреагировал на поражение команды в 10-м туре Премьер-лиги от житомирского "Полесья". Футболист сборной Украины назвал настоящим позором, что "бело-синие" уступили новичку элитного дивизиона, полчаса играя в большинстве.

Об этом Буяльский, который отметился дублем в игре, заявил в комментарии порталу "Динамомания". 30-летний полузащитник признался, что испытывает полное опустошение из-за игры команды во втором тайме, а также отметил ту открытость футбола, которую продемонстрировала житомирский коллектив.

"Так опозориться..." Капитан "Динамо" не смог сдержать эмоций после поражения от новичка УПЛ
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"Так опозориться..." Капитан "Динамо" не смог сдержать эмоций после поражения от новичка УПЛ

"После таких матчей хочется не в футбол играть, а пойти в какую-то другую профессию. Так опозориться, как мы опозорились после 2:1... Лучше вообще не выходить на поле. Запишут 0:3 и все. Каждый должен разобраться в себе. Что он делает в "Динамо". Если футболисты и я вместе с ними решаем задачу не вылететь, то тогда мы молодцы. Если решаем задачу с чемпионством, то лучше не выходить на поле. "Полесье" хорошо играет. И сами играют, и играть дают. Не закрываются в обороне. С такими командами интересно играть", – сказал Буяльский.

"Так опозориться..." Капитан "Динамо" не смог сдержать эмоций после поражения от новичка УПЛ
"Так опозориться..." Капитан "Динамо" не смог сдержать эмоций после поражения от новичка УПЛ

Напомним, "Динамо" во второй раз проиграло в новом сезоне Премьер-лиге и с 18-ю очками осталось на пятой строчке турнирной таблицы. "Полесье" же сенсационно вышло на первое место. При этом у столичного клуба есть три игры в запасе.

"Так опозориться..." Капитан "Динамо" не смог сдержать эмоций после поражения от новичка УПЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко со словами "закрыть рот" выразил уверенность в том, что у команды нет другого выхода, кроме как выиграть чемпионат страны.

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