"На меня столько вылили": футболист Селезнев отказался от желания побить рекорд Украины

Футболист закарпатского "Миная" Евгений Селезнев уже не мечтает о побитии бомбардирского рекорда чемпионатов Украины. 36-летний нападающий забил 117 мячей в национальной Премьер-лиге, тогда как бывшие динамовцы Сергей Ребров и Максим Шацких записали на свой счет по 123 гола.

В интервью Профутбол Digital одиозный спортсмен, на которого подали в суд за угрозы журналисту, сказал, что даже отказался от изучения прессы.

"Я уже не думаю о бомбардирском рекорде. На меня столько вылилось... Я сейчас даже не читаю ни газет, ни интернет – ничего особенно не читаю. Уже и не реагирую на слова в СМИ. До этого я реагировал, но...

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Есть такая фраза Иммануила Канта: "Есть только звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас". Поэтому не буду больше реагировать. Хочу извиниться перед всеми, что было такой импульсивный и эмоциональный. Не хочу больше ничего говорить", – высказался на украинском языке игрок аутсайдера чемпионата страны.

В 16 матчах сезона 2021/2022 Евгений отличился одним голом – в ворота "Ингульца".

Как сообщал OBOZREVATEL, у Селезнева в "Минае" появился авторитетный тренер.

Недавно динамовец Попов дал совет Селезневу, как побить журналиста.