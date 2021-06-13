На Евро-2020 сборную Украину представили под флагом России. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Андрей Шевченко

Работники польского телевидения допустили ляп, анонсируя поединки 13 июня на чемпионате Европы по футболу. После окончания заключительной встречи 12-го тура, редактора TVP Sport выложили плашку следующих матчей, не сменив при этом флаги с предыдущих.

Самым неприятным и обидным казус оказался для нашей сборной, так как ее анонсировали под флагом России. Кадр из телетрансляции у себя в Facebook выложил журналист Константин Андриюк.

Кадр с ошибкой на польском ТВ

Для справки: TVP Sport – польский спортивный телеканал. Первый коммерческий и кодированный телеканал в истории общественного польского телевидения, который вошел в платный пакет телеканалов. Доступен в кабельных сетях, DSL и на цифровых платформах.

Видео дня
Группы Евро-200.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 13 июня в 22:00 проведет матч с Нидерландами.

Расписание группового этапа Евро-2020.

Уже были опубликованы прогнозы букмекеров, а также расписание трансляций поединка.

Календарь плей-офф Евро-2020.
Анонс матча с Нидерландами

Кроме того, Андрей Шевченко назвал состав команды, отцепив от ростера Виктора Цыганкова, Романа Безуса и Георгия Судакова.

Календарь сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.

На групповом этапе кроме Нидерландов, украинцы сыграют с Австрией и Северной Македонией.

ПольшаЕвро-2020Сборная Украины по футболуКонстантин Андриюк