Без лидера "Динамо": назван состав сборной Украины на матч с Нидерландами

Украинская ассоциация футбола опубликовала состав сборной на матч 1-го тура чемпионата Европы-2020 против Нидерландов. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко не включил в ростер Виктора Цыганкова, Романа Безуса и Георгия Судакова.

Андрей Николаевич, комментируя возможность выхода Цыганкова на поле "Йохан Кройфф Арена" в матче с Нидерландами, заявил, что это невозможно.

"Виктор не тренировался с командой, у него была проблема. Будет разумно дать ему возможность подготовиться получше к игре. Дать возможность потренироваться еще. Тогда посмотрим, как его нога будет реагировать на это. Мы не будем рисковать футболистами только из-за одной игры", – сказал Шевченко в интервью телеканалу "Футбол".

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Полностью состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Бущан, Пятов, Трубин

Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик, Попов

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Зубков

Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик

Напомним, что встреча Нидерланды – Украина начнется в 22:00. Уже были опубликованы прогнозы букмекеров, а также расписание трансляций поединка.

На групповом этапе кроме Нидерландов, украинцы сыграют с Австрией и Северной Македонией.

12 июня стало известно, что делегат Европейского футбольного союза (УЕФА) будет проверять форму игроков сборной Украины перед каждым матчем чемпионата Европы-2020.

Слоган "Героям слава!" на футболке украинской национальной команды должен быть прикрыт.