Россия украла эмблему легендарного украинского футбольного клуба. Фотофакт
Российский детско-юношеский клуб "Дачный" из Красносельского района Санкт-Петербурга полностью скопировал эмблему легендарного украинского футбольного клуба "Днепр". Первым на это обратил внимание ветеран фанатского движения днепровской команды Владислав Титарев.
"Авторы" из Российской Федерации не стали особо заморачиваться и просто все скопировали, изменив лишь название клуба. Неизменным осталось абсолютно все: включая фирменную ладью и цветовую гамму.
Главным тренера "Дачного" является Сергей Алиев - воспитанник харьковского футбола, начинавший карьеру в "Металлисте". С 2013-2014 годах работал тренером в харьковском "Арсенале", после чего перебрался в АФ "Мегаполис" из Санкт-Петербурга. С 2017 года тренирует в ФК "Фрунзенец" из Санкт-Петербурга.
Позже Титарев в комментариях у себя в Facebook опубликовал скрин переписки, где предположительно Алиев пишет ему, что они исправили эмблему, удалив с нее герб.
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