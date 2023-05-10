Россия украла эмблему легендарного украинского футбольного клуба. Фотофакт

Российский детско-юношеский клуб "Дачный" из Красносельского района Санкт-Петербурга полностью скопировал эмблему легендарного украинского футбольного клуба "Днепр". Первым на это обратил внимание ветеран фанатского движения днепровской команды Владислав Титарев.

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"Авторы" из Российской Федерации не стали особо заморачиваться и просто все скопировали, изменив лишь название клуба. Неизменным осталось абсолютно все: включая фирменную ладью и цветовую гамму.

Главным тренера "Дачного" является Сергей Алиев - воспитанник харьковского футбола, начинавший карьеру в "Металлисте". С 2013-2014 годах работал тренером в харьковском "Арсенале", после чего перебрался в АФ "Мегаполис" из Санкт-Петербурга. С 2017 года тренирует в ФК "Фрунзенец" из Санкт-Петербурга.

Позже Титарев в комментариях у себя в Facebook опубликовал скрин переписки, где предположительно Алиев пишет ему, что они исправили эмблему, удалив с нее герб.

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