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"Мы кому-то войну объявляли?" Чемпионка ОИ из РФ цинично ответила на призывы к олимпийскому перемирию

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
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'Мы кому-то войну объявляли?' Чемпионка ОИ из РФ цинично ответила на призывы к олимпийскому перемирию

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе с присущей представителей РФ пренебрежением и агрессией высказалась о призывах к олимпийскому перемирию. Трехкратная победительница Игр в эстафетных лыжных гонках цинична назвала такие предложения неуместными, та как страна-террористка якобы не ведет войн.

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Об этом Вяльбе заявила в комментарии порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина не нашла ничего лучшего кроме как повторить абсурдные нарративы кремлевской пропаганды о трансвеститах на Олимпийских играх, забыв о том, что ее страна устраивает ядерный шантаж, угрожает нападением на Европу и продолжает убивать украинцев.

"Мы кому-то войну объявляли?" Чемпионка ОИ из РФ цинично ответила на призывы к олимпийскому перемирию
"Мы кому-то войну объявляли?" Чемпионка ОИ из РФ цинично ответила на призывы к олимпийскому перемирию

"Олимпийское перемирие? А мы разве кому-то войну объявляли? Пусть МОК и дальше призывает. Они вообще много чего еще предлагают. У них там трансвеститы выступают. Поэтому зачем слушать эти непонятные организации? Для меня уже давно их не существует. Вот и все. Даже не хочу обсуждать этих "моков" и "шмоков", – сказала Вяльбе.

"Мы кому-то войну объявляли?" Чемпионка ОИ из РФ цинично ответила на призывы к олимпийскому перемирию

Ранее сам Путин прокомментировал призыв президента Франции Макрона об олимпийском перемирии, заявив о том, что Россия якобы "хочет "выстроить добрососедские отношения между двумя государствами". А предатель Украины Сергей Карякин назвал "запредельным цинизмом" требовать от РФ перестать убивать украинцев.

"Мы кому-то войну объявляли?" Чемпионка ОИ из РФ цинично ответила на призывы к олимпийскому перемирию

ак сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал воинственным решение МОК не пустить на ОИ-2024 лидеров сборной РФ в этом виде спорта.

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