Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе с присущей представителей РФ пренебрежением и агрессией высказалась о призывах к олимпийскому перемирию. Трехкратная победительница Игр в эстафетных лыжных гонках цинична назвала такие предложения неуместными, та как страна-террористка якобы не ведет войн.

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Об этом Вяльбе заявила в комментарии порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина не нашла ничего лучшего кроме как повторить абсурдные нарративы кремлевской пропаганды о трансвеститах на Олимпийских играх, забыв о том, что ее страна устраивает ядерный шантаж, угрожает нападением на Европу и продолжает убивать украинцев.

"Олимпийское перемирие? А мы разве кому-то войну объявляли? Пусть МОК и дальше призывает. Они вообще много чего еще предлагают. У них там трансвеститы выступают. Поэтому зачем слушать эти непонятные организации? Для меня уже давно их не существует. Вот и все. Даже не хочу обсуждать этих "моков" и "шмоков", – сказала Вяльбе.

Ранее сам Путин прокомментировал призыв президента Франции Макрона об олимпийском перемирии, заявив о том, что Россия якобы "хочет "выстроить добрососедские отношения между двумя государствами". А предатель Украины Сергей Карякин назвал "запредельным цинизмом" требовать от РФ перестать убивать украинцев.

ак сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал воинственным решение МОК не пустить на ОИ-2024 лидеров сборной РФ в этом виде спорта.

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