'Ну что ж, на войне как на войне'. В России отреагировали на решение МОК по Олимпиаде

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что решение Международного олимпийского комитета не пустить лидеров сборной РФ по борьбе к Олимпиаде не поддается какой-либо критике. 15 июня МОК опубликовал список первых российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в Париже.

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Мамиашвили уверен, что в МОК сделали так, чтобы даже в качестве индивидуальных спортсменов представительство россиян было "крайне минимальным".

"Все, что касалось площадки международной федерации — все встречи были состоятельными, а документы приняты. Ну, теперь принято такое решение. Например, возьмем пункт, что нельзя участвовать спортсменам из силовых структур. Но ведь именно под патронажем МОК проходили игры среди военнослужащих. То есть, любой спортсмен должен участвовать там. То есть то, что тиражировал МОК, сегодня это ставят в пику. Есть какая‑то логика?! Ну что ж, на войне как на войне", – заявил Мамиашвили в интервью "Матч ТВ".

Мамиашвили считает, что МОК организует некую "фильтрацию".

"Это же уже все было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей и так далее. Все в этой жизни повторяется, – сказал победитель Олимпийских игр 1988 в Сеуле.

Такие пафосные высказывания российского функционера вызвали издевки у его соотечественников. Юзеры припоминают Мамиашвили инцидент 2016 года, когда он избил российскую спортсменку Инну Тражукову. Чиновник набросился на 25-летнюю борчиху после того, как она проиграла бронзовый финал Олимпийских игр в Рио.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мамиашвили назвал представителей нашей страны изгоями, а также обвинил их в доносах на атлетов из РФ.

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