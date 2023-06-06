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Уровень подтопления уже 1,5 метра: появились новые кадры последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Дарья Дурова
Общество
2 минуты
7,2 т.
Последствия преступления российских оккупантов

Уровень воды после того, как российские оккупанты подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции (находится в 5 км от г. Новая Каховка Херсонской области) начинает постепенно подниматься. Она достигла уже некоторых населенных пунктов.

Видео дня

Под угрозой территории как правого, деоккупированного берега Херсонщины, так и левого. В основном – левого, потому что этот берег находится ниже. Журналист и блогер Константин Рыженко в 7:35 вторника сообщил, что вода поднялась уже на 1,5 метра, но не уточнил, где именно наблюдается этот показатель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вода затапливает территории

Российские Telegram-каналы начали массово писать о подрыве Каховской ГЭС около 03:00 6 июня.

Таким образом россияне пытаются сорвать контрнаступление Сил обороны Украины. Их не беспокоит, что ряд населенных пунктов затопит, а значительная территория может остаться без воды (в том числе и Крым).

СМИ сообщают, что критической уровень воды будет достигнут не ранее, чем в 12:00.

На правом берегу уже была объявлена эвакуация. Речь идет о населенных пунктах Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, частично Херсон (районы Остров / Корабел).

Ранее в сети публиковали карты территории, которой потенциально грозит подтопление:

Подрыв Каховской ГЭС. Карта
Каким населенным пунктам грозит опасность. Карта

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский осудил подрыв оккупантами Каховской ГЭС как еще один террористический акт со стороны России. Он заявил, что предотвратить российское зло и вернуть безопасность украинцам поможет только победа в войне.

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