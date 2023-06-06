Уровень подтопления уже 1,5 метра: появились новые кадры последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Уровень воды после того, как российские оккупанты подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции (находится в 5 км от г. Новая Каховка Херсонской области) начинает постепенно подниматься. Она достигла уже некоторых населенных пунктов.

Видео дня

Под угрозой территории как правого, деоккупированного берега Херсонщины, так и левого. В основном – левого, потому что этот берег находится ниже. Журналист и блогер Константин Рыженко в 7:35 вторника сообщил, что вода поднялась уже на 1,5 метра, но не уточнил, где именно наблюдается этот показатель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российские Telegram-каналы начали массово писать о подрыве Каховской ГЭС около 03:00 6 июня.

Таким образом россияне пытаются сорвать контрнаступление Сил обороны Украины. Их не беспокоит, что ряд населенных пунктов затопит, а значительная территория может остаться без воды (в том числе и Крым).

СМИ сообщают, что критической уровень воды будет достигнут не ранее, чем в 12:00.

На правом берегу уже была объявлена эвакуация. Речь идет о населенных пунктах Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, частично Херсон (районы Остров / Корабел).

Ранее в сети публиковали карты территории, которой потенциально грозит подтопление:

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский осудил подрыв оккупантами Каховской ГЭС как еще один террористический акт со стороны России. Он заявил, что предотвратить российское зло и вернуть безопасность украинцам поможет только победа в войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!