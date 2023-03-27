''Мудрика будут судить в Гааге как врага'': в России отреагировали буйными фантазиями на проигрыш Украины в отборе к Евро-2024

Поражение сборной Украины от Англии со счетом 0:2 в первом матче отбора на чемпионат Европы-2024 порадовало многих жителей страны-агрессора, особенно на фоне того, что сборная России отстранена от квалификации из-за развязанной войны в нашей стране. Тут досталось всем, включая Мудрика и Гаагу.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал наиболее яркие комментарии фанатов футбола из РФ, которые они оставляли после проигрыша Украины на своих ведущих спортивных сайтах.

В проигрыше "сине-желтых" в РФ увидели политический подтекст. Даже предлагали исключить Украину из отбора из-за политических баннеров на трибунах, которые были антироссийскими.

"Надо в футбол играть, а не политикой заниматься. По тому, как хо..ы вышли, замотанные флагами, было понятно, что им не до футбола. Надо было чтобы их все пожалели. Вот и получили пару на первых минутах. И плакат МИР на весь стадион. По-русски", – написал один из пользователей.

"За поребриком" даже у футбольных болельщиков подгорает из-за бронебойных снарядов с обедненным ураном, которые Украине обещала поставить Великобритания. Поэтому комментарии наших игроков и английских футболистов о дружбе между странами вызывали гнев и негодование в РФ.

Хотя и определенный анализ матча можна было найти. Но это было, скорее, исключение.

"Играли все лучшие что есть в Украине, с хороших клубов, но игра никакущая, удивительно... в клубах так не играют, тот же Зинченко. Мудрик должен был штрафную вспахать, доказать свою состоятельность англосаксам, но тоже не играл... англичане не напрягались даже, на договорняк похоже", – написал читатель с ником skrepov.

Что еще бросается в глаза, так это массовая безграмотность диванных "экспертов" на российских сайтах. "Порожение" или "по русски" и многое другое являются тут, похоже, нормой.

Отдельный поток хейта в РФ вылился на Михаила Мудрика, которого портал WhoScored назвал худшим игроком матча. Переход украинского игрока за 100 миллионов евро из "Шахтера" в английский "Челси" до сих пор не дает россиянам покоя. Также Мудрика в России уже называют политическим проектом.

Ну и Международный криминальных суд в Гааге, который выдал постановление на арест Путина, все еще задевает за живое жителей страны-агрессора.

"Редакция WhoScored в полном составе добавлена на сайт Миротворец. Зеленский призвал Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на их арест. Украина созывает Совбез ООН", – написал один из российских фанатов.

"А есть версия, что Мудрика будут судить в Гааге как врага народа, за плохую игру", – добавил другой любитель Путина, до которого еще не, судя по всему, не дошла мобилизация.

Ну и тема не взятого Бахмута жива в умах жителей страны-террориста. Теперь туда пытаются отправить Мудрика: "В Бахмут хочет, а его не пускают…" Примечательно, что как бы российская пропаганда не настаивала на советском названии города "Артемовск", даже местное ватное население знает правильное имя украинского города-крепости.

Ну, и без стычек футбольных болельщиков из РФ и Украины не обошлось, где россиянам напомнили, что главная победа нашей страны будет в ближайшее время не на футбольном поле.

Напомним, сборная Украины без шансов проиграла Англии на старте отбора к Евро-2024. За весь матч наша команда ни разу не пробила в створ ворот соперника.

Ранее, как сообщал OBOZREVATEL, временный тренер национальной команды Руслан Ротань раскрыл план Украины на матч с Англией.

Также мы рассказывали, что болельщики сборных Украины и Англии фантастически исполнили гимн нашей страны на "Уэмбли" во время матча 26 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!