Мудрик впервые провел полный матч за "Челси" и стал одним из лучших в команде

Украинский хавбек "Челси" Михаил Мудрик впервые за 11 матчей провел на поле в АПЛ все 90 минут. 22-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе на игру 31-го тура против "Брайтона" и получил одну из наивысших оценок от статистических порталов.

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Sofascore оценил игру украинца показателем в 6.7 балла. Больше только у голкипера Кепы Аррисабалаги (8.0), а также у Бенуа Бадиашиля (6.9) и Конора Галлахера (7.4).

По версии Whoscored Михаил сыграл на 6.6, что также является четвертой наивысшей оценкой после вышеупомянутых футболистов.

За матч Мудрик совершил одну результативную передачу, сделал одну ключевую передачу, нанес удар в створ ворот, дважды промахнулся по воротам.

Также в активе украинского игрока одна попытка удачного дриблинга из трех, и три выигранные наземные дуэли из семи. В пассиве нашего соотечественника 13 потерь и 1 фол.

Отметим, что результативная передача, сделанная Михаилом в матче с "Брайтоном", стало второй голевой передачей украинца за 11 игр в синей футболке лондонского клуба.

Больше в клубе нет ни у кого, столько же – еще у шести футболистов: Марка Кукурельи, Мэйсона Маунта, Рахима Стерлинга, Тиаго Силвы, Бена Чилуэлла и Энцо Фернандеса. Каждый из них провел больше матчей, чем Мудрик.

С 15 января до этой игры, когда Михаил Мудрик пришел в лондонский клуб, он еще ни разу не проводил полный матч. 5 раз выходил в стартовом составе и 4 раза появлялся на поле после замены. До игры 15 апреля наш соотечественник оформил лишь одно результативное действие (ассист).

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