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Мудрик впервые провел полный матч за "Челси" и стал одним из лучших в команде

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
1,0 т.
Михаил Мудрик

Украинский хавбек "Челси" Михаил Мудрик впервые за 11 матчей провел на поле в АПЛ все 90 минут. 22-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе на игру 31-го тура против "Брайтона" и получил одну из наивысших оценок от статистических порталов.

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Sofascore оценил игру украинца показателем в 6.7 балла. Больше только у голкипера Кепы Аррисабалаги (8.0), а также у Бенуа Бадиашиля (6.9) и Конора Галлахера (7.4).

Мудрик впервые провел полный матч за "Челси" и стал одним из лучших в команде

По версии Whoscored Михаил сыграл на 6.6, что также является четвертой наивысшей оценкой после вышеупомянутых футболистов.

Мудрик впервые провел полный матч за "Челси" и стал одним из лучших в команде

За матч Мудрик совершил одну результативную передачу, сделал одну ключевую передачу, нанес удар в створ ворот, дважды промахнулся по воротам.

Мудрик впервые провел полный матч за "Челси" и стал одним из лучших в команде

Также в активе украинского игрока одна попытка удачного дриблинга из трех, и три выигранные наземные дуэли из семи. В пассиве нашего соотечественника 13 потерь и 1 фол.

Отметим, что результативная передача, сделанная Михаилом в матче с "Брайтоном", стало второй голевой передачей украинца за 11 игр в синей футболке лондонского клуба.

Мудрик впервые провел полный матч за "Челси" и стал одним из лучших в команде

Больше в клубе нет ни у кого, столько же – еще у шести футболистов: Марка Кукурельи, Мэйсона Маунта, Рахима Стерлинга, Тиаго Силвы, Бена Чилуэлла и Энцо Фернандеса. Каждый из них провел больше матчей, чем Мудрик.

Мудрик впервые провел полный матч за "Челси" и стал одним из лучших в команде

С 15 января до этой игры, когда Михаил Мудрик пришел в лондонский клуб, он еще ни разу не проводил полный матч. 5 раз выходил в стартовом составе и 4 раза появлялся на поле после замены. До игры 15 апреля наш соотечественник оформил лишь одно результативное действие (ассист).

Мудрик впервые провел полный матч за "Челси" и стал одним из лучших в команде

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