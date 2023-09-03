Мудрик провально сыграл в АПЛ, пережив унизительный момент в матче. Видео

Украинский полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик провел крайне неудачный поединок 4-го тура чемпионата Англии против "Ноттингем Фореста". 22-летний футболист вышел на замену на 77-й минуте вместо Мало Гюсто.

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Наш соотечественник за 13 минут игрового времени 15 раз коснулся мяча, сделав 7 потерь, при этом ни разу не смог показать удачный дриблинг, проиграв обе наземные дуэли с соперником. Также Михаил 4 раз безуспешно пытался исполнить кросс.

Статистический портал Sofascore поставил нашему вингеру самую низкую оценку в 6,3 балла.

На последних секундах Михаил пережил настоящее унижение, когда его красивые финтом обыграл Энтони Эланга. После этого гости едва не забили второй гол, но мяч попал в штангу.

Матч завершился поражением "синих" 0:1, что спровоцировало шквал критики со стороны экспертов и болельщиков.

Бывший нападающий "Астон Виллы" и сборной Англии Габриэль Агбонлахор назвал Мудрика абсолютно бесполезной покупкой, поинтересовавшись, почему нельзя было купить Кейна или Мбаппе.

В текущем сезоне Михаил принял участие в трех матчах. Оба раза украинец выходил на замену, не отметившись никакими результативными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мудрика словили Лондоне фанаты "Арсенала", который является главным конкурентом "синих".

Напомним, что Мудрик в январе этого года перешел в "Челси" за 100 млн евро, из которых 30 млн составили бонусы. С того времени в активе украинца 0 голов и 2 результативные передачи.

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