Мудрик против Зинченко. Где смотреть 'Челси' – 'Арсенал': расписание трансляций матча АПЛ

В девятом туре английской Премьер-лиги в одном из двух центральных матчей состоится лондонское дерби, в котором "Челси" примет на знаменитом стадионе "Стэмфорд Бридж" соседей из "Арсенала". В этой битве схлестнутся футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Михаил Мудрик.

Украинские любители футбола смогут наблюдать за поединком в прямом эфире. Трансляцию из Лондона можно будет эксклюзивно посмотреть на видеоплатформе Setanta Sports.

Обращаем внимание болельщиков на то, что на телевизионных каналах этого вещателя показ матча не запланирован. Трансляция будет доступна только в интернете и в приложении Setanta Sports для различных девайсов.

Видео дня

После восьми сыгранных матчей команды разделяет девять очков в турнирной таблице. "Арсенал" вместе с другим лондонским клубом – "Тоттенхэмом" – занимает первое место, набрав 20 пунктов. "Челси" после провального старта сезона расположился на 11-й строчки.

Отметим, что Мудрик три недели назад забил свой первый мяч за "синих", поразив ворота "Фулхэма". Также вингер отличился дебютным голом за сборную Украины, поставив эффектную точку в матче отборочного турнира Евро-2024 с Мальтой. В свою очередь Зинченко пригрозил партнеру перед дуэлью в чемпионате.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский легионер английского "Эвертона" Виталий Миколенко отметился хамским заявлением в адрес болельщиков сборной страны после победы над Мальтой.

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