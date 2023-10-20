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Мудрик против Зинченко. Где смотреть "Челси" – "Арсенал": расписание трансляций матча АПЛ

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
1,5 т.
Мудрик против Зинченко. Где смотреть 'Челси' – 'Арсенал': расписание трансляций матча АПЛ

В девятом туре английской Премьер-лиги в одном из двух центральных матчей состоится лондонское дерби, в котором "Челси" примет на знаменитом стадионе "Стэмфорд Бридж" соседей из "Арсенала". В этой битве схлестнутся футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Михаил Мудрик.

Украинские любители футбола смогут наблюдать за поединком в прямом эфире. Трансляцию из Лондона можно будет эксклюзивно посмотреть на видеоплатформе Setanta Sports.

Мудрик против Зинченко. Где смотреть "Челси" – "Арсенал": расписание трансляций матча АПЛ

Обращаем внимание болельщиков на то, что на телевизионных каналах этого вещателя показ матча не запланирован. Трансляция будет доступна только в интернете и в приложении Setanta Sports для различных девайсов.

Видео дня
Мудрик против Зинченко. Где смотреть "Челси" – "Арсенал": расписание трансляций матча АПЛ

После восьми сыгранных матчей команды разделяет девять очков в турнирной таблице. "Арсенал" вместе с другим лондонским клубом – "Тоттенхэмом" – занимает первое место, набрав 20 пунктов. "Челси" после провального старта сезона расположился на 11-й строчки.

Мудрик против Зинченко. Где смотреть "Челси" – "Арсенал": расписание трансляций матча АПЛ

Отметим, что Мудрик три недели назад забил свой первый мяч за "синих", поразив ворота "Фулхэма". Также вингер отличился дебютным голом за сборную Украины, поставив эффектную точку в матче отборочного турнира Евро-2024 с Мальтой. В свою очередь Зинченко пригрозил партнеру перед дуэлью в чемпионате.

Мудрик против Зинченко. Где смотреть "Челси" – "Арсенал": расписание трансляций матча АПЛ

Как сообщал OBOZ.UA, украинский легионер английского "Эвертона" Виталий Миколенко отметился хамским заявлением в адрес болельщиков сборной страны после победы над Мальтой.

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