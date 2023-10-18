'Пусть сами выйдут и сыграют'. Миколенко высказал претензии украинским болельщикам. Видео

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу над Мальтой в отборе на чемпионат Европы-2024. 24-летний футболист "Эвертона" считает, что болельщики незаслуженно критикуют их за невзрачную игру в первом тайме.

"Те, кто будут писать, что "ооо, у мальтийцев тяжело выиграли", пусть выйдут и сыграют и покажут, как надо. Это очень хорошая команда. Во втором тайме они прибавили, но мы забили третий гол и концовка была легкой", - сказал Миколенко в эфире Youtube-канала "Взбірна".

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По словам Миколенко, Мальта демонстрировала высокий уровень футбола.

"Это просто хороший соперник, который также разбирает команду, против которой играет", – признался Виталий.

Как сообщал OBOZ.UA, подопечные Сергея Реброва в 8-м туре отбора Евро-2024 на национальном стадионе в городе Та-Кали победили Мальту со счетом 3:1. Свой дебютный гол в футболке национальной команды забил Михаил Мудрик.

После игры главный тренер мальтийской сборной сделал именно хавбека "Челси" главным "виновником" поражения.

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