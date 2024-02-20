'Наступило критическое время': в Белом доме объяснили желание Байдена встретиться со спикером Джонсоном

В Белом доме назвали ситуацию в Украине без помощи США "критической". Встреча президента Соединенных штатов Джо Байдена со спикером Майком Джонсоном могла бы передать законодателям ощущение срочной необходимости немедленно одобрить эту помощь.

Об этом сказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во вторник, 20 февраля, на телефонном брифинге. Он подверг критике конгрессменов за двухнедельные каникулы во время обострения войны в Украине.

"Комментарии президента и желание провести еще один разговор со спикером отражают чувство срочности, в которую мы все верим, и, честно говоря, мы считаем, что Конгресс также должен верить в это, вместо того, чтобы отдыхать в отпуске", – отметил Кирби.

Представитель администрации президента США подчеркнул, что сейчас наступило "критическое время", поскольку украинская армия практически исчерпала вооружение и боеприпасы, однако, несмотря на потерю части территории, продолжает удерживать свои позиции.

Кирби обвинил Конгресс в бездействии, из-за которого Украина потеряла Авдеевку.

"Мы предупреждали Конгресс, что в случае его бездействия Украина потерпит потери на поле боя, что и произошло", – подчеркнул он.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома призвал законодателей в Палате представителей как можно скорее принять законопроект с внешней помощью.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей США ушла на перерыв, так и не рассмотрев законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Американские законодатели вернутся к работе 28 февраля. Хотя конгрессмены не смогут рассмотреть этот документ и после того, как вернутся, – главным вопросом того времени будет, как избежать шатдауна в США.

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