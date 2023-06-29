'Может ли быть еще хуже?' Легенда 'Спартака' призвал Россию наплевать на УЕФА

Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев потребовал от Российского футбольного союза (РФС) включить крымские клубы в чемпионат страны, несмотря на угрозу новых санкций. Бронзовый призер Олимпийских игр-72 отметил, что стране-агрессору не стоит опасаться дополнительных наказаний.

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Об этом Ловчев написал в своем Telgram-канале. Он добавил, что Европейский футбольный союз (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) не смогут ничего сделать России, так как она на сегодня не является участником мирового спорта.

"Около 10 лет мы делали вид, что крымские клубы с нами, но на самом деле нет. Стало ли лучше? Началась СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине. – Ред.), и российский футбол получил такие санкции, которые в похожих ситуациях не получал, по-моему, никто. То же самое касается нашего спорта. Тогда если сейчас так, то может ли быть еще хуже? Какие вообще наши опасения? Мы включаем крымские клубы, делаем то, что нужно нам. На мой взгляд, пора самим принимать решения", – написал Ловчев.

Накануне УЕФА ответил российским пропагандистам на планы включить крымские команды во второй дивизион национального первенства РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский арбитр Сергей Карасев получил вызов от УЕФА на сбор футбольных судей, который пройдет в сентябре в Швейцарии.

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