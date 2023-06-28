Европейский футбольный союз (УЕФА) напомнил, что запрещает России включать команды из временно оккупированного Крыма в состав своего чемпионата. Таким образом в организации отреагировали на планы допустить "Севастополь" и ялтинский "Рубин" к розыгрышу во втором дивизионе первенства страны-агрессора.

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Об этом в УЕФА заявили, отвечая на запрос российских пропагандистов с телеканала "Матч ТВ". В Ньоне отметили, что уже запрещали Российскому футбольному союзу (РФС) расширять свою юрисдикцию на Крым, который в УЕФА по-прежнему считают особой зоной.

"Что касaется ситуации в Крыму, то, в соответствии с рeшением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года, исполнитeльный комитет принял решение запрeтить крымским клубам участвовать в соpeвнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 годa, а также считать этот регион "осoбой зоной" для футбольных целей до дальнейшего уведомления", – подчеркнули в УЕФА.

ТСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во второй лиге российского футбола в 2014 году. Однако УЕФА обязал РФС исключить их из своего состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Госдумы Дмитрий Свищев пожаловался на Украину в УЕФА и ФИФА, отметив, что наша страна не имеет права требовать наказать Россию за признание крымских команд частью своего чемпионата.

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