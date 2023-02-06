''Можем остаться без права'': в России заговорили о недопуске к отбору на ЧМ-2026 по футболу

Сборная России по футболу может лишиться возможности участвовать в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года в США, Мексике и Канаде, если до мая страна-агрессора не перейдет в Азиатскую конфедерацию (АФК). В то же время в РФ опасаются, что даже в Азии многие выступят против этого шаг, потому что "Россия является достаточно сильным конкурентом".

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Такое мнение в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. При этом он выразил надежду на то, что Российский футбольный союз (РФС) сумеет добиться участия сборной в европейской квалификации ЧМ-2026.

"Как я понимаю, если до мая решение не будет принято, то мы можем остаться и без права участвовать в отборочном цикле на ЧМ‑2026. Поэтому нужно делать выбор. РФС надеются, что найдут выход в УЕФА, но при этом должны понимать, что если там не будет достигнута договоренность, то нужно как можно быстрее стать членом АФК. Не откажется ли принимать нас условная Япония? Конечно, Россия является достаточно сильным конкурентом. Возможно, некоторые страны будут еще и этим руководствоваться, чтобы не получать еще одного сильного конкурента в лице России", – сказал Матыцин.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) подтвердил справедливость отстранения российских команд от международных турниров из-за вторжения РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский футболист Андрей Аршавин выразил уверенность в том, что агрессоров не пустят на ЧМ-2026.

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