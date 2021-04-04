Мораес побил достижение Ярмоленко в чемпионате Украины

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес, сделав дубль в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу в УПЛ против "Ворсклы", вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.

Эти голы стали для 34-летнего бразильского украинца 99-м и 100-м в 186 матчах Премьер-лиги.

По числу забитых мячей футболист нашей сборной обошел бывшего полузащитника "Динамо" Андрея Ярмоленко, у которого 99 забитых мячей в 228 встречах.

Выше Жуниора расположились Максим Шацких, Сергей Ребров (оба – по 123 гола), Евгений Селезнев (116) и Андрей Воробей (105).

Как сообщал OBOZREVATEL, эти голы Мораеса позволили "Шахтеру" добыть победу над "Ворсклой" (2:0). Отметим, что в центральном матче 20-го тура "Динамо" победило "Александрию", забив на последней минуте.