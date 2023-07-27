'Молодой, горячий, глупый': лучший бомбардир 'Динамо' высказался о ситуации с Монзуль

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат извинился перед арбитром Катериной Монзуль за высказывание после матча Премьер-лиги с "Ингульцом". Тогда после сенсационного поражения футболист "бело-синих" раскритиковал харьковчанку и отметил, что ни в одном из топ-соревнований не видел, чтобы на них работали женщины, за что был дисквалифицирован на три поединка.

Видео дня

В интервью YouTube-каналу SportArena лучший бомбардир "Динамо" минувшего сезона отметил, что не хотел унизить личность самой Монзуль. По словам Ваната, он был очень расстроен из-за фиаско в домашнем матче с командой из Петрова и поддался эмоциям.

"Расскажу, как это было с самого начала. Это было после матча с "Ингульцом" – вышел на эмоциях, молодой, горячий, глупый. Это все понятно, наговорил... Сразу после того поехал в гости, понял, что наговорил такую глупость. Мне уже тогда было стыдно. Хочу извиниться за эти слова. Я не сексист, я уважаю и люблю женщин. Так что у меня с этим нет проблем. Извиняюсь, конечно, и хотел бы закрыть эту тему. Уже нет смысла о нем говорить", – сказал Владислав.

Отметим, что на женском чемпионате мира Катерина Монзуль стал одной из первых участниц нововведения в мировом футболе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владислав Ванат рассказал, как был удивлен безразличию россиян после того, как он выбросил в мусорку флажки страны-агрессоки в аэропорту Еревана. А киевское "Динамо" неожиданно рассталось с чемпионом мира U-20.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!