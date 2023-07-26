'Динамо' официально отдало чемпиона мира в польский клуб

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Булеца следующий сезон поведет в футбольном клубе "Заглембе" из города Любин. Команда в прошедшем сезоне финишировала 9-й в элитном дивизионе чемпионата Польши.

Видео дня

Булеца стал девятым украинцем в польской Экстралиге. 24-летний хавбек, который в 2019 году выиграл чемпионат мира U-20, является воспитанником киевского "Динамо".

Последние два года он провел в аренде в луганской "Заре". Его последний сезон был действительно продуктивным. В 30 играх он забил семь голов и сделал девять результативных передач.

"Сергей усилит соперничество в атаке. Он футболист, который может успешно играть как в классической "десятке", так и на флангах. Несмотря на свой юный возраст, он уже провел много матчей в высшем дивизионе Украины, и последний сезон в УПЛ получился для него действительно удачным. Мы очень рады, что следующий год он проведет в нашей команде. Добро пожаловать в Любин, и мы желаем вам удачи", - заявил спортивный директор Заглембе Петр Бурликовский.

Еще в начале июля стало известно, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не заинтересован в услугах Булецы.

Сергей выдал лучший перфоманс в карьере, войдя в топ-5 лучших игроков Премьер-лиги по системе "гол + пас", румынский специалист не видит для него места в своей команде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!