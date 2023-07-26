'Думаю, как так?' Футболист 'Динамо' выкинул в помойку флаги РФ и рассказал о реакции россиян

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат был сильно удивлен, когда увидел в аэропорту Еревана множество сувенирных флагов России. В то же время не менее необычной он назвал реакцию граждан страны-агрессорки, которые безразлично отреагировали на то, что футболист просто выбросил символику РФ в урну.

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Об этом сам Ванат рассказал в интервью YouTube-каналу SportArena, вспоминая случай после матча молодежных сборных Украины и Армении в отборе к Евро-2023. По словам динамовца, в ереванском аэропорту в тот день было немало россиян, которым он решил наглядно продемонстрировать свое отношение к стране-агрессорке.

"Я в duty free смотрел сувениры для бабушки и дедушки. Вижу – флажки РФ стоят. Думаю, как так? Армения – это не Россия, почему там вообще российские флажки стоят? Они там друзья, это понятно. Сказал пацанам, что сейчас прикол будет. Выкупаю флажки. Там было немного, около 5 штук. Беру и прямо перед россиянами в мусорку выбрасываю. И я уже жду какой-то реакции от них, а они просто посмотрели и все, сели и в телефон смотрят. Никто даже ничего не сказал", – сказал Ванат.

Напомним, 24 июля киевское "Динамо" узнало возможных соперников в новом розыгрыше Лиги конференций, где киевляне начнут выступления с третьего квалификационного раунда.

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