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"Могуть закинуть". Воюющий в ВСУ футболист рассказал, что делать тем, кто еще не ходил в ТЦК

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
16,1 т.
'Могуть закинуть'. Воюющий в ВСУ футболист рассказал, что делать тем, кто еще не ходил в ТЦК

Футболист "Левого берега" Тарас Пинчук, который после 24 февраля 2022 года добровольно пошел защищать Украину советует всем, кто собирается повторить его путь, не ждать повестки. 34-летний экс-защитник юношеских сборных разных возрастов считает, что еще до похода в ТЦК мобилизованному необходимо искать военную часть, где он будет служить.

"Если человек не хочет уходить в армию, но ждет повестку, то это одно. Если он уже решил, то лучше подбирать бригаду и подавать туда свои документы. Потому что могут забросить в какую-нибудь неприятную ситуацию. Поэтому лучше заранее подумать. Тем более у всех, я думаю, кто служит где-то, и могут рассказать, кто, где и как. Здесь все все знают. Есть люди в тылу, которые платят налоги, помогают военным. Они чувствуют, что там не потащат. Не вопрос", – цитирует Пинчука Tribuna.com.

"Могуть закинуть". Воюющий в ВСУ футболист рассказал, что делать тем, кто еще не ходил в ТЦК

Также Тарас считает, что футболисты должны продолжать заниматься своим делом.

"Если ставить себя на место футболистов, то, конечно, нужно играть. Не то что это развлечение – для ребят это работа. У них контракты – это их заработок. Я бы не говорил, что категорически не нужно проводить чемпионат и играть в футбол. Это их работа, они работают на экономику, платят налоги. Думаю, что нужно", – отметил игрок "Левого берега".

Пинчук добавил, что когда игроки выходят с флагами Украины, а фанаты скандируют "ВСУ!" на матчах – это все хорошо, "но патриот – не тот, кто надел вышиванку, а тот, кто что-то делает. Может, и молча".

"Могуть закинуть". Воюющий в ВСУ футболист рассказал, что делать тем, кто еще не ходил в ТЦК

Ранее Пинчук выразил уверенность, что военным нужна ротация. Футболист не скрывает, что необходимо определить для наших солдат точные сроки демобилизации.

"Могуть закинуть". Воюющий в ВСУ футболист рассказал, что делать тем, кто еще не ходил в ТЦК

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Тарас Пинчук признался, что поражен тем контрастом, который он видит, когда бывает в столице Украины. У футболиста создается ощущение, что одни должны воевать, поддерживать армию, а другие могут просто жить и ждать, пока все закончится, "потому что они уже устали".

"Могуть закинуть". Воюющий в ВСУ футболист рассказал, что делать тем, кто еще не ходил в ТЦК

Напомним, что Тарас на профессиональном уровне играл за "Динамо-2", "Звезду", "Гелиос", "Оболонь-Бровар", "Сумы", "Верес" и "Левый Берег". На счету игрока 257 матчей в Первой лиги Украины.

"Могуть закинуть". Воюющий в ВСУ футболист рассказал, что делать тем, кто еще не ходил в ТЦК

У Пинчука на "гражданке" осталась жена Лилия и маленький сын.

"Могуть закинуть". Воюющий в ВСУ футболист рассказал, что делать тем, кто еще не ходил в ТЦК

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