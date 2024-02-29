'Могуть закинуть'. Воюющий в ВСУ футболист рассказал, что делать тем, кто еще не ходил в ТЦК

Футболист "Левого берега" Тарас Пинчук, который после 24 февраля 2022 года добровольно пошел защищать Украину советует всем, кто собирается повторить его путь, не ждать повестки. 34-летний экс-защитник юношеских сборных разных возрастов считает, что еще до похода в ТЦК мобилизованному необходимо искать военную часть, где он будет служить.

"Если человек не хочет уходить в армию, но ждет повестку, то это одно. Если он уже решил, то лучше подбирать бригаду и подавать туда свои документы. Потому что могут забросить в какую-нибудь неприятную ситуацию. Поэтому лучше заранее подумать. Тем более у всех, я думаю, кто служит где-то, и могут рассказать, кто, где и как. Здесь все все знают. Есть люди в тылу, которые платят налоги, помогают военным. Они чувствуют, что там не потащат. Не вопрос", – цитирует Пинчука Tribuna.com.

Также Тарас считает, что футболисты должны продолжать заниматься своим делом.

"Если ставить себя на место футболистов, то, конечно, нужно играть. Не то что это развлечение – для ребят это работа. У них контракты – это их заработок. Я бы не говорил, что категорически не нужно проводить чемпионат и играть в футбол. Это их работа, они работают на экономику, платят налоги. Думаю, что нужно", – отметил игрок "Левого берега".

Пинчук добавил, что когда игроки выходят с флагами Украины, а фанаты скандируют "ВСУ!" на матчах – это все хорошо, "но патриот – не тот, кто надел вышиванку, а тот, кто что-то делает. Может, и молча".

Ранее Пинчук выразил уверенность, что военным нужна ротация. Футболист не скрывает, что необходимо определить для наших солдат точные сроки демобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Тарас Пинчук признался, что поражен тем контрастом, который он видит, когда бывает в столице Украины. У футболиста создается ощущение, что одни должны воевать, поддерживать армию, а другие могут просто жить и ждать, пока все закончится, "потому что они уже устали".

Напомним, что Тарас на профессиональном уровне играл за "Динамо-2", "Звезду", "Гелиос", "Оболонь-Бровар", "Сумы", "Верес" и "Левый Берег". На счету игрока 257 матчей в Первой лиги Украины.

У Пинчука на "гражданке" осталась жена Лилия и маленький сын.

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