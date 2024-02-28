'Это проблема'. Известный украинский футболист, который с первых дней на войне, сказал, что происходит в ВСУ

Футболист "Левого берега" Тарас Пинчук, который после полномасштабного вторжения России записался добровольцем в ВСУ, уверен, что военным нужна ротация. 34-летний экс-защитник юношеских сборных разных возрастов считает, что необходимо дать нашим солдатам сроки демобилизации.

"Проблема в том, что мы не знаем, сколько еще служить. Потому что все ребята шли на энтузиазме и патриотизме. А война затягивается и это все отражается на ребятах – психологическое состояние плюс то ранение, то контузии. А если еще и в тылу что-то происходит, то это все отражается на военных", – цитирует Пинчука Tribuna.com.

Воспитанник "Динамо" согласен с тезисом, что это война дронов и артиллерии, однако это не исключает мобилизацию.

"Люди тоже нужны, потому что одни на войне с первого дня, и не знают, сколько еще там будут. Истощаешься, но даже если ты истощишься, ничего не изменится. Только хуже будет. Друг друга поддерживаем", – отметил Тарас.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Тарас Пинчук признался, что поражен тем контрастом, который он видит, когда бывает в столице Украины. У футболиста создается ощущение, что одни должны воевать, поддерживать армию, а другие могут просто жить и ждать, пока все закончится, "потому что они уже устали".

Напомним, что Тарас на профессиональном уровне играл за "Динамо-2", "Звезду", "Гелиос", "Оболонь-Бровар", "Сумы", "Верес" и "Левый Берег". На счету игрока 257 матчей в Первой лиги Украины.

У Пинчука на "гражданке" осталась жена Лилия и маленький сын.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!