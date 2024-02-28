'Пропасть растет'. Экс-футболиста сборной Украины, воюющего в ВСУ, шокировало происходящее в Киеве

Защитник "Левого берега" Тарас Пинчук с начала полномасштабного вторжения пошел добровольцам в ВСУ, где и служит уже третий год. 34-летний экс-футболист юношеских сборных разных возрастов сравнил то, что происходит на фронте с мирной жизнью в других городах.

Воспитанник "Динамо" поражен тем контрастом, который он видит, когда бывает в столице Украины.

"Приезжаешь, скажем, в Киев – есть немного шок, что здесь совсем другой мир. Да, я понимаю, что надо жить гражданскую жизнь, но слишком все расслаблено и люди не беспокоятся о том, что там на фронте. Да здравствуют и ведут нормальный образ жизни. Но есть нюанс: война в Украине идет, и она не может касаться одних, а других – нет", – цитирует Пинчука Tribuna.com.

У Тараса создается ощущение, что одни должны воевать, поддерживать армию, а другие могут просто жить и ждать, пока все закончится, "потому что они уже устали".

"Если бы можно было так – щелкнуть пальцем и кончить. Да не бывает. Это не только мое мнение – многие так говорят. Как будто война где-то там. Но, не дай бог, она может вернуться. Надеюсь, такого не будет, но люди очень расслабились. Пропасть между военными и гражданскими только растет", – подытожил футболист.

Напомним, что Тарас на профессиональном уровне играл за "Динамо-2", "Звезду", "Гелиос", "Оболонь-Бровар", "Сумы", "Верес" и "Левый Берег". На счету игрока 257 матчей в Первой лиги Украины.

У Пинчука на "гражданке" осталась жена Лилия и маленький сын.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!