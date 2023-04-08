Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото

Киевлянка Ирина Селезнева, которая прославилась на всю Украину после своей пламенной речи против УПЦ МП под стенами Киево-Печерской лавры, оказалась настоящей красавицей. Молодая девушка собрала восторженные комментарии от украинцев, которые отмечают, что в украинке гармонично развита и внешность, и интеллект.

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Ирина является подругой футболиста "Шахтера "Дмитрия Топалова и несколько лет прожила в Мариуполе. После переезда хавбека во Львов Ирина последовала за ним.

По словам Ирины она росла в русскоговорящей семье, однако после начала полномасштабного вторжения решила полностью перейти на украинский язык.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью новой звезды интернета.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время стрима из Киево-Печерской лавры журналисты взяли небольшое интервью у случайных девушек, одна из которых и оказалась Ирина.

Ее огненные высказывания привели в восторг украинцев и за несколько дней собрали сотни тысяч просмотров в интернете.

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