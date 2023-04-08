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Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото

Максим Иншаков
Футбол
6 минут
6,2 т.
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото

Киевлянка Ирина Селезнева, которая прославилась на всю Украину после своей пламенной речи против УПЦ МП под стенами Киево-Печерской лавры, оказалась настоящей красавицей. Молодая девушка собрала восторженные комментарии от украинцев, которые отмечают, что в украинке гармонично развита и внешность, и интеллект.

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Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото

Ирина является подругой футболиста "Шахтера "Дмитрия Топалова и несколько лет прожила в Мариуполе. После переезда хавбека во Львов Ирина последовала за ним.

По словам Ирины она росла в русскоговорящей семье, однако после начала полномасштабного вторжения решила полностью перейти на украинский язык.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью новой звезды интернета.

Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото
Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, во время стрима из Киево-Печерской лавры журналисты взяли небольшое интервью у случайных девушек, одна из которых и оказалась Ирина.

Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото

Ее огненные высказывания привели в восторг украинцев и за несколько дней собрали сотни тысяч просмотров в интернете.

Героиня вирусного видео из-под Лавры восхитила сеть свой внешностью. Фото

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