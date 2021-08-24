Милевский неожиданно обратился к Блохину со словами 'понять и простить'

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский извинился перед легендарным Олегом Блохиным за конфликты в прошлом. 36-летний спортсмен назвал бывшего наставника королем футбол.

Об этом сам Милевский заявил во время вручения премии "Национальная легенда Украины", одним из лауреатов которой стал Блохин. Артем отметил, что часто совершал ошибки во время работы с легендарным футболистом и тренером.

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"Хочу перед вами извиниться, потому что есть за что. Между нами были недопонимания – большие, средние, маленькие. Но, наверное, все люди делают ошибки. Может быть, я их делал побольше в своей жизни. Но сегодня такой день... Можно понять и простить, да? Хочется забыть все плохое, а вспоминать только хорошее. Хотелось бы сказать, что вы великий футболист, великий тренер, вы – король футбола. Всех благ", – сказал Милевский.

Интересно, что сразу после этого Блохин поднялся со своего места и выкрикнул Милевскому "Артем, я тебя прощаю".

Напомним, конфликт Милевского и Блохина возник после того, как футболист появился в халате на презентации Олега Владимировича в качестве наставника "Динамо" в 2012 году.

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