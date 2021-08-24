Милевский неожиданно обратился к Блохину со словами "понять и простить"

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Милевский неожиданно обратился к Блохину со словами 'понять и простить'

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский извинился перед легендарным Олегом Блохиным за конфликты в прошлом. 36-летний спортсмен назвал бывшего наставника королем футбол.

Об этом сам Милевский заявил во время вручения премии "Национальная легенда Украины", одним из лауреатов которой стал Блохин. Артем отметил, что часто совершал ошибки во время работы с легендарным футболистом и тренером.

Олег Блохин на вручении премии "Национальная легенда Украины".
Видео дня
Артем Милевский обратился к Олегу Блохину.

"Хочу перед вами извиниться, потому что есть за что. Между нами были недопонимания – большие, средние, маленькие. Но, наверное, все люди делают ошибки. Может быть, я их делал побольше в своей жизни. Но сегодня такой день... Можно понять и простить, да? Хочется забыть все плохое, а вспоминать только хорошее. Хотелось бы сказать, что вы великий футболист, великий тренер, вы – король футбола. Всех благ", – сказал Милевский.

Милевский приветствует Блохина.
Награда "Национальная легенда Украины".
Первые лауреаты премии "Национальная легенда Украины".

Интересно, что сразу после этого Блохин поднялся со своего места и выкрикнул Милевскому "Артем, я тебя прощаю".

Зеленский вручил новую награду Блохину.
Олег Блохин принял извинения Милевского.

Напомним, конфликт Милевского и Блохина возник после того, как футболист появился в халате на презентации Олега Владимировича в качестве наставника "Динамо" в 2012 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарные Андрей Шевченко и Сергей Бубка получили государственные награды из рук Владимира Зеленского во время парада в честь Дня Независимости Украины.

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