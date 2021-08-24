'Мы еще увидимся': Шевченко получил награду от Зеленского на параде ко Дню Независимости Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил орден Князя Ярослава Мудрого V степени на военном параде в честь Дня Независимости Украины. Легендарный футболист принял награду из рук президента страны Владимира Зеленского.

Глава государства, вручая орден, назвал Шевченко великим человеком. В ответ бывший наставник "желто-синих" поблагодарил Зеленского за эту честь. "Спасибо вам. Спасибо вам за поддержку и за все. Мы еще увидимся. Хорошей поездки в Америку", – сказал Андрей Николаевич.

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Добавим, что президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка получил орден Свободы. Легендарного прыгуна с шестом наградили за весомый личный вклад в развитие украинского государства, развитие национального образования и системы здравоохранения, достижение высоких спортивных результатов и общественную деятельность.

Напомним, Андрей Шевченко проработал со сборной Украины пять лет и довел ее до четвертьфинала Евро-2020. Тренер сообщил о решении уйти со своего поста после континентального первенства.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым главным тренером сборной Украины с приставкой "исполняющий обязанности" назначен Александр Петраков. Он объявил о том, что отказывается от услуг бразильских легионеров.