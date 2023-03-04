Знаменитый экс-футболист сборной Украины Артем Милевский случайно попал в кадр телетрансляции поединка между "Динамо" и "Ингульцом". 38-летний уроженец Минска вместе со своим приятелем Александром Алиевым и пожизненно дисквалифицированным футболистом "Сум" Егором Луговым решил посетить матч 16-го тура УПЛ.

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Милевский заметно набрал в весе, став практически неузнаваемым. То, как выглядит бывший -игрок "Динамо", произвело неизгладимое впечатление на болельщиков.

Украинцы стали делиться предположение, на кого больше похож Артем, упоминая Рамзана Кадырова. Диктатор Чечни на свежих фотках выглядел очень опухшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Бебех рассказал, что Милевский очень тяжело переживает сложившуюся ситуация в стране. По словам Бебеха, причиной тяжелого психологического состояния известного экс-футболиста является окончание карьеры и одиночество.

3 марта прошлого года Милевский выложил видео со слезами на глазах со столичного паркинга, показав, как прячется от войны в Украине.

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