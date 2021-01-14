Милевский: говорят, что я язык в задницу засунул, но я о политике не говорю

Нападающий "Миная" Артем Милевский, который в последние годы выступал за "Динамо" из Бреста, заявил, что никогда не говорил на политические темы и не будет этого делать.

Он признался, что столкнулся с критикой в Беларуси из-за своего молчания о протестах в стране. Несмотря на это, футболист отметил, что не обращает внимание на эти высказывания.

"Я уже не раз заявлял, что никогда не говорю о политике. Нравится это кому-то или нет, но я об этом не говорю. У меня в Беларуси возникло много моментов всяких. Люди разделились на тех и на этих, начали спрашивать, почему мы не высказываемся. Я ответил, что можете меня провоцировать, но у вас все равно ничего не получится. Можете там что-то говорить, как я слышал, что высказывались о том, что я язык в задницу засунул. Мне вообще все равно, я на это не ведусь", – рассказал Милевский в интервью на YouTube-канале "ТаТоТаке".

Напомним, что протесты в Беларуси начались 9 августа 2020 года после объявления предварительных результатов голосования, согласно которым Александр Лукашенко набрал около 80% голосов. Люди вышли на улицы и столкнулись с жестким сопротивлением со стороны силовиков и массовыми задержаниями. Еженедельные акции в стране продолжаются до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский признался, что недавно расстался со своей девушкой Валерией.