Мілевський: кажуть, що я язик у д*пу засунув, але я про політику не говорю

Нападник "Миная" Артем Мілевський, який в останні роки виступав за "Динамо" з Бреста, заявив, що ніколи не говорив на політичні теми і не буде цього робити.

Він зізнався, що зіткнувся з критикою в Білорусі через своє мовчання про протести в країні. Незважаючи на це, футболіст зазначив, що не звертає увагу на ці висловлювання.

"Я вже не раз заявляв, що ніколи не говорю про політику. Подобається це комусь чи ні, але я про це не говорю. У мене в Білорусі виникло багато моментів усяких. Люди розділилися на тих і на цих, почали питати, чому ми не висловлюємося. Я відповів, що можете мене провокувати, але у вас все одно нічого не вийде. Можете там щось говорити, як я чув, що висловлювалися про те, що я язик у дупу засунув. Мені взагалі все одно, я на це не ведуся", – розповів Мілевський в інтерв'ю на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, що протести в Білорусі розпочалися 9 серпня 2020 року після оголошення попередніх результатів голосування, згідно з якими Олександр Лукашенко набрав близько 80% голосів. Люди вийшли на вулиці та зіткнулися з жорстким опором з боку силовиків і масовими затриманнями. Щотижневі акції в країні тривають досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілевський зізнався, що недавно розійшовся зі своєю дівчиною Валерією.