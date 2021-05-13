"Милан" выдал фантастический матч в чемпионате Италии, выиграв со счетом 7:0. Видео

"Милан" показал фантастический футбол в выездном матче 36-го тура итальянской Серии А против "Торино". Подопечные Стефано Пьоли отгрузили соперникам семь безответных голов.

В первом тайме ничто не предвещало беды для хозяев встречи. Они дважды пропустили после точных ударов Тео Эрнандеса и Франка Кессье, но могли и забить после грубейшей ошибки полузащитника гостей Хакана Чалханоглу.

А вот после перерыва оборона "Торино" превратилась в проходной двор. Игроки "Милана" постоянно оказывались на выгодных позициях перед воротами и в большинстве случаев своих соперников не щадили. Форвард "россонери" Анте Ребич вышел в стартовом составе и был практически незаметен в первый час игры, но проснулся после того, как счет стал 4:0, и оформил хет-трик за 12 минут.

Подопечные Пьоли идут на третьем месте вровень с "Аталантой" Руслана Малиновского и имеют хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов за два тура до окончания чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем матче Серии А "Милан" сенсационно разгромил "Ювентус" с Криштиану Роналду в битве за ЛЧ.