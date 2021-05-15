Михайличенко покинул "Динамо" из-за "некомфортного состояния" в клубе – СМИ

Алексей Михайличенко покинул пост спортивного директора киевского "Динамо", сообщает "Футбол NEWS" со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, знаменитый украинский специалист 9 мая в беседе с президентом клуба Игорем Суркисом по телефону сообщил, что на своем посту чувствует себя некомфортно. 12 мая Михайличенко подтвердил намерение покинуть клуб, написав соответствующее заявление.

Источник утверждает, что Мирча Луческу не причастен к уходу Михайличенко. Преемником Алексея Александровича в "Динамо" может стать Владимир Бессонов.

Следующим местом работы Михайличенко может быть Дом футбола. По слухам Михайличенко может получить приглашение из УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайличенко вернулся в киевский клуб на должность спортивного директора команды в сентябре прошлого года.

До этого Михайличенко с августа 2019-го возглавлял "Динамо". 20 июля 2020 года Алексей Александрович был уволен.

23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо".