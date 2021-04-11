Михайличенко назвал трагедией возможную ситуацию со сборной Украины по футболу

Максим Иншаков Футбол 15:37, 11.04.2021

Защитник сборной Украины Богдан Михайличенко заявил, что невыход национальной команды на чемпионат мира по футболу 2022 станет трагедией.

Подопечные Андрея Шевченко в первых трех матча отбора смогли набрать лишь три очка.

"Невыход на чемпионат мира конечно станет трагедией для сборной. У нас же есть задача попасть туда. Если мы не выполним задачу, то, конечно, это будет очень плохо. Но еще все впереди. Вижу ли я себя в заявке на Евро-2020? Не знаю. Не хочу задумывать. Надо еще в клубе чемпионат доиграть. Травмы могут быть. Все что угодно может случиться. Надо от игры к игре, а там дальше увидим, как оно будет", – заявил 24-летний футболист в эфире Youtube-канала FootballHub.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 31 марта, сборная Украины в отборе на мундиаль не смогла обыграть Казахстан. До этого наша команда сенсационно свела вничью игру с Францией, а затем на последних минутах упустила победу над Финляндией.

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