'Металлист 1925' шокировал харьковских болельщиков: клуб открыто 'топит' за Добкина

На одном из самых известных зданий Харькова, принадлежащем концерну АВЭК Александра Фельдмана, рядом с портретом Михаила Добкина появился баннер футбольного клуба "Металлист 1925".

Так в один день фирменный баннер ФК "Металлист 1925" сменил красовавшийся здесь с марта до последнего времени рядом с баннером Добкина портрет собственника здания и концерна АВЭК Александра Фельдмана.

Болельщики в шоке – действия футбольного клуба вызвали их бурное негодование, которое выплеснулось в соцсети.

"Металлист 1925" так и не стал ничем серьезным, несмотря на громкие заявления, а теперь упал ниже плинтуса", – возмущаются болельщики в соцсетях.

Но ситуация может оказаться еще хуже, чем сейчас видится футбольным фанатам. Спортивные СМИ с возмущением пишут, что клуб вопреки спортивной этике и стандартам будет вовлечен в политическую кампанию:

"Любопытная информация появилась в Харькове. На предстоящих осенью выборах мэра одного из кандидатов – Михаила Добкина – будет поддерживать ФК "Металлист 1925". Причём по имеющейся у нас информации – в качестве официального спонсора. Харьков – футбольный город, поэтому внимание Добкина к футбольной теме не удивляет.

Удивительно другое – слова "футбол вне политики", похоже, в такой ситуации остаются просто словами. И основополагающие принципы УЕФА и ФИФА для владельцев ФК "Металлист 1925" остаются просто ничего не значащей декларацией".