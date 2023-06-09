Месть за поддержку войны? В сеть слили новые интимные видео экс-капитана сборной России и фаната Путина Дзюбы

Новые интимные фото бывшего капитана сборной России Артема Дзюбы было опубликованы в сети в пятницу, 9 июня. Более того, утверждается, что взлом телефона нападающего московского "Локомотива" произвели украинские хакеры.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале написала российская бьюти-блогерша Милана Петрова (настоящее имя – Андрей Петров). Она отметила, что ей передали сразу несколько роликов с Дзюбой, который занимается самоудовлетворением и снимает это на свой телефон.

"Мне написали с украинского номера и сообщили, что украинцы очень расстроились, когда узнали, что Дзюба поддержал войну. Видимо, они взломали телефон его украинской любовницы. Украинцы слили мне полный архив десятка видео, которые Дзюба отправлял своей украинской любовнице. Видимо, ее взломали. Начинаю публиковать, это самое лайтовое. Больше ни у кого нет этих видео. Артем Дзюба, оказывается, не особо любит традиционные ценности. Показывает попу свою на всех видосах, мечтает сесть на что-то, видимо", – написала Петрова.

Отметим, что это уже второй случай слива интимных видео с участием Дзюбы. В ноябре 2020 года в сети всплыл ролик, который футболист отправлял одной из ведущих пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Из-за этого он был лишен капитанской повязки в санкт-петербургском "Зените" и исключен из сборной России.

Отметим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Дзюба высказался в поддержку диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист донецкого "Шахтера" Евгений Селезнев со словами "как я мог так сделать" назвал ошибкой свой переход в российскую "Кубань".

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