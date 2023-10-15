Беларусь пропустила на 89-й и 90-й минутах и не попала на Евро-2024 по футболу. Видео

Сборная Беларуси по футболу в 8-м туре отбора на чемпионат Европы-2024 сыграла вничью со Швейцарией (3:3) и потеряла математические шансы пробиться на основной турнир. Подопечные Карлоса Алооса пропустили два гола на последних минутах встречи.

Хозяева уверенно начали встречу, уже на 28-й минуте усилиями Джердана Шакири открыв счет. На 61-й минуте Беларусь забила гол в ответ, а спустя 8 минут Печенин вывел свою команду вперед.

На 84-й минуте Антилевский увеличил преимущество белорусов до 3 голов, после чего любимцы Лукашенко просто остановились.

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Швейцарцы, подгоняемые трибунами арены в Санкт-Галлене феерически провели концовку, закатив два мяча с интервалом в 60 секунд. На 89-й минуте это сделал Аканджи, а на 90-й – Амдуни.

В турнирной таблице Беларусь с 6 очками занимает 5 место и уже не сможет подняться выше 4-й строчки.

Швейцария – Беларусь 3:3 (1:0, 2:3)

Голы: 1:0 – 28 Шакири, 1:1 – 61 Эбонг, 1:2 – 69 Поляков, 1:3 – 84 Антилевский, 2:3 – 89 Аканджи, 3:3 – 90 Амдуни.

Швейцария – Зоммер, Лотомба, Шер, Аканджи, Родригес (Гарсия, 73), Шакири, Джака, Фройлер, Штеффен (Ндойе, 73), Соу (Амдуни, 62), Иттен (Зекири, 62).

Беларусь – Игнатович, Карпович, Политевич, Поляков, Волков, Малькевич (Климович, 83), Эбонг, Корзун (Павловец, 90), Бочеров (Морозов, 65), Концевой (Антилевский, 46), Бахар (Печенин, 64).

Предупреждения: Политевич (4), Зекири (77), Печенин (89), Климович (90), Корзун (90).

Напомним, что во вторник, 17 октября, свою игру 8-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 проведут украинские футболисты. Встреча против Мальты начнется в 21:45.

Одновременно начнется и центральная игра группы С между Англией и Италией.

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