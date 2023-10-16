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В Брюсселе террорист ИГИЛ застрелил двух граждан Швеции: перед этим он выкрикивал религиозные лозунги. Видео

София Закревская
Мир
2 минуты
3,5 т.
В Брюсселе террорист ИГИЛ застрелил двух граждан Швеции: перед этим он выкрикивал религиозные лозунги. Видео

Вечером в понедельник, 16 октября, в столице Бельгии Брюсселе террорист Исламского государства (ИГИЛ) открыл стрельбу по людям перед футбольным матчем между Бельгией и Швецией. В результате атаки погибли два шведа, по данным СМИ, они были одеты в футболки сборной Швеции по футболу.

В сети опубликовали кадры стрельбы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Перед тем, как начать стрелять по людям, террорист (на видео он в оранжевой куртке) выкрикивал религиозные лозунги.

В Брюсселе террорист ИГИЛ застрелил двух граждан Швеции: перед этим он выкрикивал религиозные лозунги. Видео

Как пишет RTBF, выстрелы раздались около 19:15 в районе площади Сентелетт, бульвара Ипр и бульвара Ниньем де Линь.

Видео дня

Сообщается, что стрелок скрылся с места атаки на скутере и сейчас находится на свободе, его ищут правоохранители. Предварительно, он стрелял из автомата Калашникова.

Как сообщает HLN, преступник сначала выстрелил в автомобиль такси, в котором находились два человека, включая водителя, который пережил атаку. Затем нападавший зашел в одно из зданий, чтобы застрелить другую жертву.

В Брюсселе террорист ИГИЛ застрелил двух граждан Швеции: перед этим он выкрикивал религиозные лозунги. Видео

Также в сети появилось обращение террориста. В нем он сказал, что его зовут Слайем Слума, он является членом ИГИЛ и своими действиями хочет "отомстить за мусульман, убитых Израилем при поддержке Европы".

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб назвала это убийство шведских болельщиков терактом.

В Брюсселе террорист ИГИЛ застрелил двух граждан Швеции: перед этим он выкрикивал религиозные лозунги. Видео

Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального после атаки на граждан Швеции, а футбольный матч, перед которым произошло убийство, был прерван.

СМИ пишут, что игроки сборной Швеции, после того как узнали о теракте, отказались продолжить матч, а болельщиков не выпускают со стадиона в целях безопасности.

В Брюсселе террорист ИГИЛ застрелил двух граждан Швеции: перед этим он выкрикивал религиозные лозунги. Видео
В Брюсселе террорист ИГИЛ застрелил двух граждан Швеции: перед этим он выкрикивал религиозные лозунги. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Аррас (Франция) утром 13 октября мужчина, вооруженный ножом, зашел в среднюю школу и убил учителя, а также ранил двух людей. Он кричал "Аллах акбар", нанося удар профессору.

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