В Брюсселе террорист ИГИЛ застрелил двух граждан Швеции: перед этим он выкрикивал религиозные лозунги. Видео

Вечером в понедельник, 16 октября, в столице Бельгии Брюсселе террорист Исламского государства (ИГИЛ) открыл стрельбу по людям перед футбольным матчем между Бельгией и Швецией. В результате атаки погибли два шведа, по данным СМИ, они были одеты в футболки сборной Швеции по футболу.

В сети опубликовали кадры стрельбы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Перед тем, как начать стрелять по людям, террорист (на видео он в оранжевой куртке) выкрикивал религиозные лозунги.

Как пишет RTBF, выстрелы раздались около 19:15 в районе площади Сентелетт, бульвара Ипр и бульвара Ниньем де Линь.

Видео дня

Сообщается, что стрелок скрылся с места атаки на скутере и сейчас находится на свободе, его ищут правоохранители. Предварительно, он стрелял из автомата Калашникова.

Как сообщает HLN, преступник сначала выстрелил в автомобиль такси, в котором находились два человека, включая водителя, который пережил атаку. Затем нападавший зашел в одно из зданий, чтобы застрелить другую жертву.

Также в сети появилось обращение террориста. В нем он сказал, что его зовут Слайем Слума, он является членом ИГИЛ и своими действиями хочет "отомстить за мусульман, убитых Израилем при поддержке Европы".

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб назвала это убийство шведских болельщиков терактом.

Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального после атаки на граждан Швеции, а футбольный матч, перед которым произошло убийство, был прерван.

СМИ пишут, что игроки сборной Швеции, после того как узнали о теракте, отказались продолжить матч, а болельщиков не выпускают со стадиона в целях безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Аррас (Франция) утром 13 октября мужчина, вооруженный ножом, зашел в среднюю школу и убил учителя, а также ранил двух людей. Он кричал "Аллах акбар", нанося удар профессору.

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