Где смотреть "Динамо" – "Легия": расписание трансляций первого матча в году

Киевское "Динамо" в понедельник, 18 января, проведет свой первый матч в новом году.

Соперником подопечных Мирчи Луческу в товарищеской игре на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах будет чемпион Польши – ФК "Легия".

Украинские болельщики смогут поболеть за свою команду благодаря трансляциям на телеканале "Спорт 1" и клубном канале "Динамо" Киев в Youtube. Начало встречи в 15:00 по киевскому времени.

На Youtube также запланирован показ ежедневных дневников о происходящих событиях на сборах вице-чемпионов Украины.

Отметим, что до этого команды встречались между собой три раза, и все три раза это были "товарняки". Поляки один раз праздновали победу (1:0). Еще две встречи завершились вничью (0:0 и 1:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, на сбор в ОАЭ, который продлится до 25 января, Луческу взял 30 футболистов. Кроме матча с "Легией" киевляне сразятся 21 января с солигорским "Шахтером".