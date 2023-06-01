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"УЕФА требует срочных объяснений". С финалом Лиги чемпионов назревает громкий скандал

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
18,5 т.
'УЕФА требует срочных объяснений'. С финалом Лиги чемпионов назревает громкий скандал

Европейский футбольный союз (УЕФА) может отстранить главного арбитра финала Лиги чемпионов. Решающий матч самого престижного футбольного клубного турнира континента между "Манчестер Сити" и "Интером" 10 июня в Стамбуле должен судить поляк Шимон Марчиняк.

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"УЕФА требует срочных объяснений". С финалом Лиги чемпионов назревает громкий скандал

В понедельник, 29 мая, Марчиняк выступил на мероприятии, организованной Славомиром Менценом - польским ультраправым политиком, известным своими гомофобными и расистскими высказываниями. Конференция под названием "Эверест" служила для продвижения политической программы Менцена для парламентских выборов в Польше в этом году, сообщает onet.pl.

Афиша мероприятия, распространенная в социальных сетях, изображала самого Менцена, пьющего пиво из кружки.

"УЕФА требует срочных объяснений". С финалом Лиги чемпионов назревает громкий скандал

На другом плакате Марчиняк был изображен в форме судьи ФИФА. Пост Менцена, объявляющий о присутствии Марчиняка на мероприятии "Эверест", был опубликован на фан-странице Марчиняка в Facebook.

"УЕФА требует срочных объяснений". С финалом Лиги чемпионов назревает громкий скандал

Марчиняк был представлен в качестве спикера на веб-сайте мероприятия вместе с Менценом, где политик похвалил Марчиняка как "блестящего оратора".

"УЕФА требует срочных объяснений". С финалом Лиги чемпионов назревает громкий скандал

Участие рефери вызвало шквал критики со стороны антирасистского объединения "Никогда больше".

"Мы шокированы и возмущены публичной связью Марчиняка с Менценом. Это несовместимо с основными ценностями честной игры, такими как равенство и уважение. Мы призываем судью признать свою ошибку. Если он этого не сделает, мы считаем, что УЕФА и ФИФА должны принять меры", – сказал Рафал Панковски, соучредитель ассоциации "Никогда больше".

"УЕФА требует срочных объяснений". С финалом Лиги чемпионов назревает громкий скандал

УЕФА ответил на запрос onet.pl по скандальной ситуации.

"УЕФА знает об обвинениях в отношении Шимона Марчиняка и требует срочных объяснений. УЕФА и все футбольное сообщество негативно относятся к тем "ценности", которые продвигает данная группа, и очень серьезно относятся к этим сообщениям. Завтра [2 июня - Ред.] после изучения всех доказательств будет опубликовано еще одно заявление", – приводит издание сообщение пресс-службы Европейского футбольного союза.

"УЕФА требует срочных объяснений". С финалом Лиги чемпионов назревает громкий скандал

Напомним, что Марчиняк судил финал чемпионата мира между Францией и Аргентиной. Там рефери стал участником скандальной ситуации, когда засчитал "незаконный гол" Месси.

Шимон Марчиняк

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