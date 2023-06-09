'Манчестер Сити' – 'Интер': букмекеры резко изменили котировки на финал Лиги чемпионов-2023

Английский "Манчестер Сити" продолжает оставаться в статусе явного фаворита финального матча Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором сыграет с итальянским "Интером". Однако, аналитики стали чуть меньше верить в то, что британцы под руководством тренера Хосепа Гвардиолы уверенно выиграют титул.

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Поединок состоится на Олимпийском стадионе в турецком Стамбуле. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Интер". Начало игры – в субботу, 10 июня, в 22:00 по киевскому времени.

Чуть больше, чем за сутки до битвы за главный клубный трофей Европы букмекеры резко повысили шансы "Интера" на победу в основное время. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 7,00 (было – 8,00).

Ничья оценивается котировкой 4,75 (было – 5,00). А показатели на успех английской команды достигают теперь уровня 1,44 (было – 1,36).

Также эксперты начали сомневаться в том, что игра в Стамбуле получится результативной. На то, что команды забьют не менее трех голов, предлагается индекс 1,72 (было – 1,61).

Напомним, что "Интер" пробился в решающий матч ЛЧ, обыграв в двух матчах соседей из "Милана" – 2:0 и 1:0. А "Сити" разбил мадридский "Реал" 4:0 на своем поле после выездных 1:1.

"Манчестер Сити" еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов, тогда как "Интер" трижды побеждал в турнире. В последний раз миланцы выиграли трофей в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) столкнулся со скандалом вокруг финала Лиги чемпионов – 2023.