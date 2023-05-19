'Манчестер Сити' – 'Интер': букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов-2023

Английский "Манчестер Сити" считается явным фаворитом финального матча Лиги чемпионов, в котором команда Хосепа Гвардиола сразится с миланским "Интером". Битва за самый престижный клубный трофей Европы состоится в субботу, 10 июня, и запланирована в Стамбуле.

Видео дня

Встречу должен принять крупнейшая арена Турции – Олимпийский стадион Ататюрка. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" – "Интер".

Аналитики уже представили прогнозы на решающий матч сезона в Лиге чемпионов. Ставки на победу "Сити" в основное время принимаются с коэффициентом 1,56. Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех миланского коллектива достигают уровня 8,00.

При этом итоговый успех команды из Манчестера в независимости от игрового времени оценивается индексом 1,20. Аналогичная ставка на "Интер" предлагается с котировкой 4,33.

Также эксперты предполагают, что болельщики станут свидетелями результативного футбола. Показатели на то, что команды забьют не менее трех голов, достигают уровня 1,61.

Отметим, что "Интер" пробился в решающий матч ЛЧ, обыграв в двух матчах соседей из "Милана" – 2:0 и 1:0. А "Сити" разбил мадридский "Реал" 4:0 на своем поле после выездных 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий испанского клуба "Райо Махадаонда" Роман Зозуля возмутился тем, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко сидел рядом со знаменитым сербским теннисистом Новаком Джоковичем на матче Лиги чемпионов "Милан" – "Интер".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!