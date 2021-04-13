Малиновского признали лучшим игроком месяца в топ-5 лигах Европы

Украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского поставили на первое место в рейтинге лучших игроков последнего месяца в пяти сильнейших лигах Европы.

Согласно данным Международного центра спортивных исследований (CIES), которые позволяют оценить как индивидуальную эффективность того или иного футболиста, так и его вклад в успехи команды, наш соотечественник набрал 97,3 балла из 100. На второй позиции расположился Жерар Морено из "Вильярреала", а на третьей – Давид Оспина из "Наполи". В пятерку также попали Карим Бензема ("Реал") и Гильермо Марипан ("Монако").

Малиновский набрал 97,3 балла CIES

Отметим, что в марте Малиновский принял участие в пяти матчах "Аталанты" во всех турнирах и отметился голом и результативной передачей.

Яркая игра украинца позволила ему стать лучшим игроком своей команды в марте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в двух стартовых матчах апреля в итальянской Серии А наш соотечественник сделал по две результативных передачи, что позволило ему повторить достижение легендарного полузащитника "Интера" и сборной Португалии Луиша Фигу.