Малиновский отдал два ассиста и помог "Аталанте" победить в чемпионате Италии. Видео

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отдал два ассиста в выездном матче 30-го тура итальянской Серии А против "Фиорентины" и помог своей команде победить со счетом 3:2.

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и уже на 13-й минуте встречи именно его подача с углового привела к голу. Нападающий клуба из Бергамо Дуван Сапата выпрыгнул выше всех в центре штрафной площади и неотразимо пробил в дальний угол.

На 40-й минуте взаимодействие Малиновского и Сапаты позволило "Аталанте" удвоить преимущество. Украинец исполнил элегантный пас и вывел форварда один на один с голкипером, а тот без проблем оформил дубль.

После перерыва "Фиорентине" удалось отыграться усилиями сербского нападающего Душана Влаховича, но команда нашего соотечественника все же вырвала победу, реализовав пенальти на 70-й минуте.

"Аталанта" осталась в зоне Лиги чемпионов. Подопечные Джан Пьеро Гасперини идут четвертыми с 61 очком после 30 матчей. У "Наполи", который занимает пятое место, в активе 59 пунктов.

Отметим, что украинец получил наивысшую оценку за матч среди своих одноклубников – 8,3 балла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский был признан лучшим игроком итальянской команды в марте.