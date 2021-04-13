Малиновського визнали найкращим гравцем місяця в топ-5 лігах Європи

Михайло Морозов Футбол 10:15, 13.04.2021 Оновлено: 10:22, 13.04.2021

Українського півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського поставили на перше місце в рейтингу найкращих гравців останнього місяця в п'яти найсильніших лігах Європи.

Згідно з даними Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES), які дозволяють оцінити як індивідуальну ефективність того чи іншого футболіста, так і його внесок в успіхи команди, наш співвітчизник набрав 97,3 бала зі 100. На другій позиції розташувався Жерар Морено з "Вільярреала", а на третій – Давид Оспіна з "Наполі". У п'ятірку також потрапили Карім Бензема ("Реал") і Гільєрмо Маріпан ("Монако").

Малиновський набрав 97,3 бала
CIES

Відзначимо, що в березні Малиновський взяв участь у п'яти матчах "Аталанти" у всіх турнірах і відзначився голом і результативною передачею.

Яскрава гра українця дозволила йому стати найкращим гравцем своєї команди в березні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у двох стартових матчах квітня в італійській Серії А наш співвітчизник зробив по дві результативні передачі, що дозволило йому повторити досягнення легендарного півзахисника "Інтера" та збірної Португалії Луїша Фігу.

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