Малиновского назвали россиянином в США: украинец раскритиковал журналиста и призвал к донатам на ВСУ

Лидер сборной Украины Руслан Малиновский раздраженно отреагировал на извинения американского комментатора Фила Шона, который во время трансляции матча "Клермон" – "Марсель" назвал игрока россиянином. Наш соотечественник призвал журналиста отправить донат на поддержку страны в войне с РФ.

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Об этом Малиновский написал на своей странице в социальной сети Tiwtter. Малиновский удивился оправданию Шона, который отметил, что допустил ошибку из-за длительной паузы во время матча, связанную с поведением фанатов, которые использовали пиротехнику.

"Черт, я и не думал, что газ во Франции может повлиять на Флориду. Приношу свои извинения. Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции, а не в Twitter. Также, чтобы ваши молитвы за украинцев стали сильнее, вот список некоторых организаций, которые помогают Украине после вторжения России. Скриншот вашего доната приветствуется!" – написал Руслан.

Отметим, что "Марсель" обыграл "Клермон" 2:0 и сократил свое отставание в турнирной таблице от лидера чемпионата ПСЖ до пяти очков. Перед этим Малиновский отметился голами в двух матчах подряд за свою команду. Сначала украинец забил в ворота "Ниццы", а затем поразил ворота того же ПСЖ в Кубке Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслана Малиновского признали круче Лионеля Месси и Киллиана Мбаппе в матче Кубка Франции.

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